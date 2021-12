Twee terreurverdachten opgepakt die in de kerstperiode in Parijs met een mes wilden toeslaan

Bij huiszoekingen is ook bezwarend materiaal gevonden. Er is sprake van messen en progpaganda-materiaal van IS op computers. Eén van de twee verdachten heeft dus bekentenissen afgelegd. De tweede ontkent en zegt dat hij geen aanslag wilde plegen. Over de identiteit van de verdachten zijn geen verdere details bekend. Het is dit jaar voor zover bekend al de derde aanslag die in Frankrijk kon worden verijdeld.