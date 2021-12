Twee nieuwe assistenten voor de Last Post in Ieper

"Mijn doel is om de vele slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog te herdenken", zegt Johan Moors. "Ik werk in het In Flanders Fields Museum en zag het wel zitten om ook de Last Post ceremonie te begeleiden. Maar ik wilde daar wel goed over nadenken. Want het vraagt toch wel een groot engagement: je moet elke dag aanwezig kunnen zijn. Ik heb dat ook met mijn gezin besproken. Iedereen was akkoord, dus heb ik mijn kandidatuur gesteld. Ik wil dit engagement nu voor zeer lange tijd aangaan!"

Met ook nog Brian Claeys, Gilbert Denturck en Youri Van Miegroet heeft de Last Post nu een groep van vijf ceremonial assistants. In een beurtrol zullen twee van hen elke avond aanwezig zijn om de plechtigheid te ondersteunen.