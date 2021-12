UHasselt krijgt 250.000 euro voor onderzoek naar MS

Bij multiple sclerose valt het eigen afweersysteem het centrale zenuwstelsel aan. "Bij MS zijn er vaak 2 fases", zegt onderzoeker Tim Vanmierlo. "In de eerste fase krijgen patiënten opstoten van MS, waarna ze ook weer herstellen. Maar na een 10-tal jaren gaan patiënten niet meer herstellen en komen ze in een progressieve fase. Als we kunnen ontdekken welke mechanismen dat veroorzaken, willen we die mechanismen bewerken zodat we in die fase ook herstel kunnen introduceren."