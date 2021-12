Uitgestelde celstraf voor sauna-uitbater die in Gent drugs-en seksfeestjes hield

Een drugs- en seksfeestje in een Gentse sauna breekt de uitbater zuur op. Tijdens de tweede lockdown controleerde de politie na een tip een privésauna in Gent. De politie kon toen zeven mannen betrappen die zich naakt hadden verstopt in de tuin. De mannen hielden blijkbaar een seksfeestje waarbij er ook heel wat drugs werden gebruikt. De politie vond in de sauna grote hoeveelheden cocaïne, amfetamines en crystal meth. De mannen kregen een boete van 250 euro omdat ze het samenscholingsverbod hadden overtreden, maar de uitbater van de sauna moest voor de rechter verschijnen. En die heeft hem nu veroordeeld tot een celstraf van 18 maanden met uitstel en een boete van 16.000 euro, waarvan de helft met uitstel.