Urine om wolven af te schrikken: “Als er toch een schaap wordt doodgebeten, weten we dat het niet werkt”

In Houthalen hangen er enkele witte doeken en zwarte reservoirs rond de schapenweiden. Mario Vanvoorden (53) uit Wellen test hier zijn proefproject om wolven weg te houden bij schapen. Hij gebruikt hiervoor de urine van mensen en grote wilde dieren waar wolven schrik van hebben. In plaats van elektrische omheiningen rond weiden te plaatsen, wil Vanvoorden de reukzin van wolven gebruiken om hen af te schrikken. Volgens Vanvoorden kan dit wel eens een oplossing zijn om ons vee te beschermen. “Wolven hebben een uitstekende reukzin. Door hier op in te spelen en geuren te verspreiden waar ze schrik van hebben, kunnen we de wolven bij de schapen weghouden." Mario Vanvoorden test zijn project uit rond verschillende weiden in Limburg. Hij volgt alles via zijn wildcamera’s op. “Als er binnenkort toch een schaap wordt doodgebeten, weten we dat het project niet werkt”, vertelt Mario Vanvoorden.

