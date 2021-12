Utexbel Ronse sluit een afdeling door onderzoek vervuiling:"Zoeken oplossing voor werknemers"

“Alles wat nu gebeurt, gebeurt in overleg met alle bevoegde diensten”, reageert Wim DeKeyser, directeur en bestuurder van Utexbel. “We zijn bezig met de voorbereiding van het stilleggen van de draadververij. Je begrijpt dat een fabriek stilleggen meer inhoudt dan zomaar een schakelaar omdraaien. We bereiden de stop voor, en ook de heropstart later. We zijn verplicht het slib te ruimen in het bezinkingsbekken en dat is wat nu voorbereid wordt. Het droge slib wordt dan afgevoerd. Alle diensten zijn op de hoogte, de stad, de Vlaamse Milieu Maatschappij. De bedoeling is om later te kunnen heropstarten.”

Utexbel is opgericht in 1929 in Ronse. Het bedrijf maakt ondermeer industriële beschermende werkkledingstoffen , vrijetijdskleding en technisch textiel.