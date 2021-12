Vakbondsactie bij verzekeraar AG Insurance in Berchem wegens hoge werkdruk

Vakbondsmilitanten hebben vanochtend een tentje opgezet voor het gebouw van AG Insurance in Berchem, waar ze hun ongenoegen uiten en werknemers informeren. Ze voeren actie tegen de hoge werkdruk. Ook zijn ze niet te spreken over het feit dat de werkgever niet langer wil onderhandelen over een arbeidsovereenkomst voor telewerk, maar de werknemers daarover individueel benadert.