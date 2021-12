Van wie is dit kunstgebit dat achterbleef in brasserie in Izegem?

Patricia Poix, de uitbaatster van de brasserie, heeft een aantal verloren voorwerpen op haar Facebookpagina gezet. Onder meer ook een hoed en een paar handschoenen, maar het is vooral het kunstgebit dat in het oog springt. Dat gebit bleef afgelopen zomer achter op het terras.

"We vonden de tanden toen we de tafels aan het afruimen waren. Ze lagen onder de tafel, in het gras. De mensen die aan de tafels er rond zaten, wisten niet van wie ze waren. Ik ben dan systematisch beginnen rond te vragen van wie ze konden zijn. Ik ben zelfs in het woonzorgcentrum naast mijn zaak gaan polsen of iemand van de bewoners zijn tanden kwijt was, maar ook daar hadden ze geen melding gekregen."