Verschillende schoolpoorten in Genk werden vanochtend geblokkeerd met kettingen: "Kinderen waren angstig"

Het waren de opvangbegeleiders die om kwart voor zeven voor de schoolpoort van Freinetschool On the Move stonden en kettingen en sloten rond de toegangspoorten ontdekten. "Ze belden me op en ik heb dadelijk contact opgenomen met andere scholen in de buurt en daar bleek hetzelfde gebeurd", vertelt directeur Carmen Janssen. "De directeur van de Schom was begonnen met de kettingen over te slijpen en is ons nadien komen helpen." In de Freinetschool werden 3 poorten volledig geblokkeerd met kettingen en sloten.