Vervroegde vakantie en quarantaine: wat met de verblijfsregeling voor kinderen van gescheiden ouders?

Heel wat gescheiden ouders hebben een speciale regeling voor de vakanties. Soms worden die gelijk verdeeld, zodat de kinderen de ene week bij de ene ouder zijn, en de andere bij de andere ouder. Maar in veel gevallen is er een heel specifieke regeling. Wat nu, met die extra vrije week van 20 december? Is dat een gewone week en blijft alles zoals het was? Of is dat nu een schoolvakantieweek, en hoe moet die dan verdeeld worden?

Als de discussie inhoudt of dit al dan niet een schoolvakantie is, daar is geen eenduidig antwoord op, en al zeker geen wettelijk, stellen notarissen en familierechters. Dat hangt af van de precieze omschrijving in de verblijfsregeling, en als ouders daar onderling niet uit geraken, zal een rechter die omschrijving in de geest van de overeenkomst moeten interpreteren. Dat oordeel kan van geval tot geval verschillen.