Vervuiling in bossen van Beernem komt van accidentele lozing in militair domein

Afgelopen weekend roken wandelaars een indringende brandstofgeur rond het militair domein. Ze zagen ook stookolie in een beek. In het militair domein organiseert Defensie blusoefeningen waarbij ze af en toe mazout gebruiken. Milieuschepen Jan Vanassche vermoedde al dat daar de bron van de vervuiling te vinden was en dat is intussen bevestigd.



"Het heeft te maken met de overvloedige regen van vorige week waardoor er een "spillover" geweest is, een overloop. Daardoor was er te veel water in de waterzuivering en is die accidentele lozing er geweest. Intussen is ook de aannemer voor de reiniging ter plaatse geweest en wordt dat opgelost."