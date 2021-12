Vlaams grondwaterpeil staat er goed voor, met dank aan late novemberregen

Op zich is het de normale gang van zaken dat het grondwater aangevuld wordt in de herfst en de winter. Van oktober tot maart regent het nu eenmaal meer en nemen planten minder water op. Toch was november op maandbasis droger dan normaal. Het KMI noteerde 33,5 mm neerslag in Ukkel, terwijl dat normaal 76,20 mm is. Het is een van de drie laagste metingen sinds 1991. De minste neerslag viel in het oosten van Vlaanderen; West-Vlaanderen was dan weer het natste punt.