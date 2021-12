Vogelgriep vastgesteld in twee pluimveebedrijven, in Alveringem en Ravels

In twee pluimveebedrijven, in het West-Vlaamse Alveringem en het Antwerpse Ravels, is vogelgriep vastgesteld. In Alveringem waren reeds extra maatregelen van kracht, omdat er dit weekend een hoog pathogene variant van het vogelgriepvirus vastgesteld was bij een commercieel bedrijf in de nabijgelegen Franse gemeente Winnezeele.