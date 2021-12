Wapens van Napoleon geveild in de Verenigde Staten

De set wapens van Napoleon bestaat uit een karabijn, twee grote pistolen, twee zakpistolen en een sierzwaard. Het waren de topstukken van de veiling in de VS. De wapens werden in 1816, een jaar na Napoleons nederlaag bij Waterloo, voor het eerst al samen tentoongesteld. En sindsdien vormden ze al één verzameling. Van het zwaard is bekend dat Napoleon het bij verschillende officiële gelegenheden heeft gedragen.

De hele veiling van tientallen historische wapens bracht dus meer dan 25 miljoen op. Volgens het veilinghuis was het daarmee de op een na meest succesvolle wapenveiling uit de geschiedenis. Wie de wapens van Napoleon heeft gekocht, is niet bekend gemaakt.