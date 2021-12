Wegenproject in Kruisem stilgelegd, de gemeente is onthutst

"De vzw heeft ons niets op voorhand laten weten en dat betreuren we zeer erg", aldus nog de schepen. "Nu moeten we wachten op de Raad voor Vergunningsbetwistingen om te horen wat we mogen doen. Ondertussen hebben we al onteigend en zijn de werken klaar om te beginnen. Het is geen manier van werken. We zijn verplicht te wachten. Pas volgende week weten we meer. Dan wordt het duidelijk of de werken mogen doorgaan of niet."