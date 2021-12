Minister Weyts vraagt niet te polariseren rond mondmaskerregel: "Maak het toch niet moeilijker"

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) roept alle politici op om de polarisering over de mondmaskerplicht vanaf 6 jaar niet op te drijven. Zoals bekend is Weyts zelf een koele minnaar van de mondmaskerplicht in het lager onderwijs, maar hij past wel de maatregel toe die het Overlegcomité vorige week heeft beslist. Weyts belooft te ijveren voor een zo snel mogelijke afschaffing van de mondmaskerplicht in het onderwijs.