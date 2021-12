Zeldzame walrustand gevonden op strand in Knokke-Heist

Recent nog werd een walrussenkerkhof ontdekt voor de kust van Zeebrugge. Nederlandse vissers hadden ter hoogte van vaargeul "Het Scheur" een grote vindplaats aangetroffen met beenderen van lang verdwenen zoogdieren. Vooral de aanwezigheid van walrusresten viel op. De tand, die in Knokke-Heist is gevonden, komt mogelijk van daar. Walrussen leefden voor de piek van de laatste IJstijd in de Noordzee. In die tijd waren de temperaturen er laag genoeg voor de walrus en was er ook voldoende voedsel voor hen aanwezig.