Zelfhulpboek voor mantelzorgers: "Ik wil andere mantelzorgers inspireren en aanzetten tot zelfzorg"

Hilde merkt dat veel mantelzorgers daarmee te maken krijgen, en daarom schreef ze een zelfhulpboek Me-time, een droom die nu uitkomt voor haar. "Ik wil de mantelzorger een hart onder de riem steken. Inspiratie en motivatie om dingen voor jezelf te doen, en om te zeggen dat je het goed doet. Aan de ene kant is er het mantelzorgstukje, en daarnaast is ook het zelfzorgstukje." De mantelzorger wordt uitgenodigd om ervaringen en gevoelens op te schrijven en zo nieuwe inzichten te verwerven. Een kwartiertje per dag schrijven in een journal is een moment van rust. Het is pure ‘Me-time’ voor de mantelzorger.