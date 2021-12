Zerah uit Heers wandelt elke dag met haar 2 geiten Aurora en Apollo: "Een geit legt van nature lange wandelingen af"

Op straat lopen ze aan de leiband zoals een hond, maar eens we in het veld zijn lopen ze los. “Wandelaars vinden het echt geweldig om te zien. Er is ook een vrouw met een hond die ik vaak tegenkom en dan besnuffelen ze mekaar. De geiten worden ook geaaid en krijgen soms een stukje brood van de inwoners. Het zijn gewoon iconen van Heers en mensen vragen ook vaak hoe het met de twee gaat.”

Qua karakter verschillen de twee heel erg. “Apollo is eerder dominant en wil zoveel mogelijk aandacht en Aurora is net het tegenovergestelde. Ze is superlief en rustig en kijkt eerder de kat uit de boom.” Zerah ziet de geiten als haar kinderen. “Een geit heeft een redelijk kort leven en ze verdienen het om zoveel mogelijk liefde te krijgen.”