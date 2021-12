Zorgkundige woonzorgcentrum Merelbeke veroordeeld voor verwonden bejaarde bewoonster: "Dit was geen ongeval"

De verzorgster had volgens haar advocaat een “onberispelijke staat van dienst” en beschikte bovendien over een blanco strafblad. Volgens hem beging zijn cliënt een professionele fout, maar was er van kwaad opzet geen sprake. “De bewoonster had een moeilijke relatie met haar en had haar al meermaals aangevallen. Dat gebeurde die dag opnieuw, waarna mijn cliënt zich verdedigde. In een reflex duwde ze de bewoonster weg, waarna ze ten val kwam.”