1.000 jaar oude zegelstempel Boudewijn IV keert terug naar Brugge: "Een absoluut topstuk"

“Een absoluut topstuk.” Zo omschrijven de archeologen van Raakvlak de zowat 1.000 jaar oude zegelstempel die te bezichtigen is in het Gruuthusemuseum in het kader van de tentoonstelling "Verhalen uit de ondergrond - Brugge in het jaar 1000". De stempel behoorde toe aan Boudewijn IV, ook wel Boudewijn met de Baard genoemd, die van 988 tot 1035 als graaf regeerde over Vlaanderen vanuit zijn machtscentrum in Brugge. Hij gebruikte de stempel, waarop hijzelf staat afgebeeld met zwaard en speer of lans, om documenten te authentiseren.

Dat het stuk na 1.000 jaar opnieuw in zijn stad van herkomst te bewonderen is, mag een klein mirakel heten. Het kwam pas in het begin van de vorige eeuw weer aan het licht, op honderden kilometers van Brugge. “Het werd in 1906 per toeval ontdekt op een aardappelveld in het westelijke deel van Denemarken. Sindsdien behoort het tot de collectie van het Nationaal Museum. Het is gemaakt van lood en afgezien van wat schade door corrosie verkeert het in goede staat”, zegt Karen Brynjolf Pedersen van het Deens Nationaal Museum.