Coronasteun aan meer dan 190.000 bedrijven heeft verlies van 6,5 miljard vermeden 

Uit de studie blijkt nu dat in het eerste coronajaar 352.640 steunaanvragen gedaan worden door 192.000 ondernemers. In totaal werd een bedrag van 1,89 miljard euro aan steun toegekend. En die steun blijkt geloond te hebben. In 2020 is het Vlaams bruto binnenlands product maar met 6,1 % gekrompen, terwijl we zonder steun een krimp van 12,4% gezien zouden hebben in Vlaanderen. Op die manier heeft de coronasteun een welvaartsvelies van 6,5 miljard euro vermeden. Omgerekend betekent dit dat 1 euro steun 3,5 euro welvaart heeft gered.