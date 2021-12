68.000 handtekeningen tegen seksueel geweld

Vrijdag 10 december is de Internationale Dag van de Mensenrechten. Seksueel geweld is in strijd met die mensenrechten en daarom wil Amnesty International het probleem vandaag extra onder de aandacht brengen met een actie aan het kabinet van staatssecetaris Sarah Schlitz, bevoegd voor Gendergelijkheid en Gelijke Kansen. Er staat een groot scherm met de kernboodschappen van de campagne tegen seksueel geweld en er kleven stickers op de trappen naar de Financietoren met daarop de woorden "step up against sexual violence".