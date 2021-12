Horloges, commissies en valse contracten: experten werpen blik op fiscale trukendoos van voetbalmakelaar Veljkovic

Hoe is het mogelijk dat clubs, bestuurders en trainers jarenlang belastingen konden ontduiken via een spelersmakelaar als Dejan Veljkovic? Wat doen de voetbalwereld en de overheid om dit in de toekomst te voorkomen? We spraken met experten Stijn Baert, Michel Maus en Niels Appermont over de "methode-Veljkovic" die gisteren in "Pano" aan bod kwam. "Het is absurd dat hier niet meer commotie over is bij de belastingbetaler."