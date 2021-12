Assisenproces rond moord zonder lijk gaat van start

Anderzijds weet de advocaat ook dat hij een hele klus aan de verdediging zal hebben. "Dat mijn cliënt niet heel spraakzaam geweest is in het onderzoek, kan men hem kwalijk nemen. Hoewel het natuurlijk zijn recht is. Maar goed, de man is al twee keer verantwoordelijk geacht voor twee andere moorden, waarvan de ene zaak zelfs niet tot vervolging heeft geleid en in de andere is hij vrijgesproken. Dus dat hij niet spraakzaam is tegen de politie is misschien wel voor een stuk te begrijpen."

In de loop van het proces zullen 44 getuigen aan het woord komen.