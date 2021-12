Autobestuurder botst op bestelwagen PostNL in Tremelo

Het ongeval gebeurde rond 15.30 uur. Een bestuurder van een Citroën Berlingo week om een onbekende reden af van zijn rijvak en reed frontaal in op een bestelwagen van koerierbedrijf PostNL. Het slachtoffer moest door de brandweer bevrijd worden uit het wrak en werd met zware verwondingen overgebracht naar het UZ Gasthuisberg in Leuven. Ook de bestuurder van de bestelwagen moest naar het ziekenhuis. Het is voorlopig niet duidelijk hoe hij eraan toe is.



Voor de tussenkomst van de hulpdiensten werd de Werchtersebaan volledig afgesloten tussen het containerpark en de Bruggelandenstraat. Ook bussen van De Lijn moesten omrijden. Passagiers werden dan maar voor de halte naar buiten gelaten. Voor de takeling werden ook al de pakjes uit de zwaar beschadigde bestelwagen overgeladen.