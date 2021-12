Bart Tommelein na dagvaarding: "Alles doen om schadeclaim te vermijden"

De ex-minister Bart Tommelein (Open VLD) wordt net als minister Lydia Peeters persoonlijk gedagvaard omdat hij de terugdraaiende teller heeft gepromoot in de pers. Het gaat om zijn uitspraken over het rendement van zonnepanelen.

Tommelein reageert verrast op de dagvaarding bij Focus & WTV. "Het was voor mij een grote verrassing. De zaak is nu overgemaakt aan juristen. Ik zal me nu niet wagen aan nieuwe uitspraken. Ik heb in overleg met juridische adviseurs besloten om geen verklaringen af te leggen", zegt Tommelein.

Tommelein overlegt op dit ogenblik ook met de Vlaamse regering en het Vlaams Parlement. "We zullen doen wat we moeten doen om dergelijke zaken te vermijden", besluit Tommelein.