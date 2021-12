BEKIJK: Aalsters ziekenhuis bouwt nieuwe afdeling voor geriatrie als was het een lego-set

Het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis opent in 2022 een splinternieuwe afdeling Geriatrie op haar campus in Aalst. Normaal gaat daar een periode aan vooraf met grote werfwerken die nogal wat hinder kunnen veroorzaken. Maar het ziekenhuis koos voor een modulaire bouwmethode. Dat heeft als voordeel dat de hinder tot een minimum wordt beperkt. Er zijn 32 modules die gemaakt zijn in een fabriek in Duitsland. Die zijn via een speciaal nachtelijk transport overgebracht. Eén zo'n module is tot 24 meter lang, 4,5 meter breed, 3,8 meter hoog en weegt tot ongeveer 24 ton of 24.000 kilogram.