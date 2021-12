België tekent verdrag met Verenigde Arabische Emiraten: drugscriminelen mogen worden uitgeleverd

Na operatie Sky ECC is nogmaals duidelijk geworden dat heel wat drugscriminelen opereren vanuit Dubai. "Het zijn ook die mensen die onder meer verantwoordelijk zijn voor het blind geweld in de binnenstad van Antwerpen," zegt Van Quickenborne in De Wereld Vandaag op Radio 1. "Deze verdragen waren dus een ontbrekende schakel in de aanpak van drugscriminaliteit."

De minister benadrukt dat de Europese normen in de verdragen gerespecteerd zijn. "Er moet respect zijn voor de mensenrechten. In geval van politieke misdrijven, mogelijke foltering of de doodstraf zal ons land niet uitleveren naar de Verenigde Arabische Emiraten."