Bijzondere blokbars in Limburg: studeren op café of in het chirolokaal

Heel wat Limburgse gemeenten halen weer alles uit de kast om studenten een blokbar aan te bieden, waar ze samen in alle rust kunnen studeren voor de examens. De meeste gemeenten stellen een bibliotheek of jeugdcentrum ter beschikking, maar in Pelt kunnen studenten vanaf 17 december terecht in hun stamcafé. Vicky Bernaerts en haar man Michel Smeets baten samen café De Kentings uit in Pelt. Boven het café hebben ze een twintigtal studieplekken ter beschikking, op vraag van de gemeente. Er is net zoals vorig jaar veel vraag naar de plekken. Waar studeert een student dan ook liever dan boven een café, vraagt uitbaatster Vicky zich af. “Om zeven uur ‘s ochtends gaat de zaal boven het café open”, zegt ze. “De studenten hebben allemaal hun eigen tafel, net als op school. Ze studeren dan samen en moedigen elkaar aan. Ze nemen om de twee uur een pauze en komen dan in het café iets drinken. Verder kunnen ze hier altijd een potje biljarten of kickeren. De studenten zijn heel tevreden en ze zijn hier meer dan welkom.”