Binnenspeeltuinen willen via de Raad van State hun heropening afdwingen

Vorige vrijdag wachtte Carpentier vol spanning af of haar binnenspeeltuin mocht openblijven. Er werd niets gezegd over haar sector maar de dag erna, vijf minuten voor openingstijd, kreeg ze dan toch te horen dat ze haar deuren niet mocht openen. “Er stonden wenende kinderen voor mijn deur”, zegt Carpentier. “Ook al het eten dat ik die ochtend had voorbereid, was klaar voor de vuilnisbak." Er waren zaterdag 15 verjaardagsfeestjes geboekt.