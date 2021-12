Boekhouder die fraudeerde met coronapremies krijgt 4 jaar cel

De straf voor de boekhouder is opvallend hoog voor dit type van witteboordencriminaliteit. Er worden zelden effectieve celstraffen gegeven voor misdrijven zoals btw-fraude. In dit dossier was de rechtbank zelfs strenger dan het openbaar ministerie, dat op het proces een celstraf van 3 jaar had gevorderd.

De rechter sprak overigens ook de onmiddellijke aanhouding uit van de boekhouder, die in aanloop van dit proces een jaar in voorlopige hechtenis had gezeten. Omdat zijn effectieve celstraf hoger is dan 36 maanden, komt hij niet automatisch vrij na het uitzitten van een derde van zijn straf. Daarover zal de strafuitvoeringsrechtbank uiteindelijk moeten oordelen. Intussen kan de man wel nog beroep aantekenen tegen het vonnis.