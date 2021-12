"Boosterprik kan al vanaf drie maanden na laatste prik", zegt EMA, maar zou dat ook iets uitmaken voor ons land? 

Vaccinoloog Isabel Leroux-Roels volgt. "Zes maanden is gangbaar in de vaccinologie en kennen we ook als schema voor de andere vaccins. Ook in de context van covid is dat goed bestudeerd", zegt ze in "Terzake". "Maar ons immuunsysteem heeft geen ingebouwde klok. Het is belangrijk om enige tijd te laten tussen de tweede en derde dosis, om ons immuunsysteem te laten rijpen. De geheugencellen hebben tijd nodig om zich goed te ontwikkelen. Maar ondertussen blijkt al uit studies in onder meer het Verenigd Koninkrijk dat een booster na vier maanden ook goede resultaten geeft."