Britse premier Boris Johnson papa geworden van een dochtertje

De Britse premier Boris Johnson en zijn vrouw Carrie Symonds zijn vandaag opnieuw ouders geworden, dit keer van een meisje. Carrie is vanmorgen in een ziekenhuis in Londen bevallen, en zowel de moeder als de dochter "stellen het goed en zijn gezond", zegt een woordvoerder van het koppel. Het is hun tweede kindje.