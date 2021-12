Canada, Australië en VK sluiten zich aan bij Amerikaanse diplomatieke boycot tegen Winterspelen Peking, Frankrijk niet

De Verenigde Staten namen maandag het voortouw in een diplomatieke boycot tegen de Olympische Winterspelen in Peking. Die vinden plaats van 4 tot en met 20 februari. Amerikaanse atleten zullen wel degelijk aan de Spelen deelnemen, maar ministers of andere vertegenwoordigers van de Amerikaanse regering zullen er niet te zien zijn.

Een officiële vertegenwoordiging van de Amerikaanse regering zou de indruk geven dat het business as usual is, luidde het argument van het Witte Huis, het kantoor van de Amerikaanse president Joe Biden. Volgens de VS schendt China op een grove manier de mensenrechten en dus is het allerminst business as usual. Met name de slechte behandeling van de Oeigoerse moslimminderheid in China wordt genoemd.