Brandweer ontdekt drugsplantage van 500 vierkante meter groot 

De brandweer ontdekte bij het blussen van de brand een plantage van zo'n 500 vierkante meter in de loods in De Vliet. Waarschijnlijk ontstond de brand door een kortsluiting bij de apparatuur van de plantage. Er was niemand aanwezig in de loods en er vielen geen gewonden. De vlammen beschadigden de unit van de plantage en de dakbekleding. Een naastgelegen unit liep beperkte waterschade op.