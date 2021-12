Bruno ijsbeert voor het goede doel: "Na mijn zwaar ongeval had ik heel veel aan koudwatertherapie"

Bruno Bakeroot raakte 2 jaar geleden betrokken bij een zwaar ongeval. Bij het indoor klimmen in de sporthal van Brugge viel hij 10 meter naar beneden. Stappen is sinds zijn ongeval nog altijd moeilijk, maar fietsen en zwemmen, lukken wel prima. "Tijdens mijn revalidatie kwam ik in contact met koudwatertherapie. Daar had ik enorm veel aan. Ik ben het ook na mijn revalidatie blijven toepassen."

Tijdens zijn revalidatie van 6 maanden raakte hij ook onder de induk van organisaties die zich inzetten voor mensen die revalideren. "Daarom zet ik me nu in voor Think Pink. Mensen kunnen me sponsoren voor mijn zwempartij in de Noordzee."