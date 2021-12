Brusselse kerstmarkt 'Winterpret' kreunt onder corona en regenweer

De standhouders op Winterpret zijn dan wel tevreden dat de kerstmarkt doorgaat, maar ze merken wel een groot verschil met andere jaren. "Het publiek dat we zien is helemaal anders. De oudere mensen zien we veel minder. Het zijn vooral de jongeren die hier toestromen. Laat op de avond komen ze in groten getale naar de kerstmarkt. Ze willen feesten en inhalen wat ze de afgelopen maanden gemist hebben."

Het weer is helaas ook een tegenvaller voor de standhouders. "Al tien dagen op rij hebben we regen gehad", klinkt het. "Het is hier soms vier seizoenen op één dag. En het is vooral jammer dat het de jongste dagen vooral 's avonds regent, dat is net het moment waarop mensen graag naar Winterpret komen."