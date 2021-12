Buschauffeur De Lijn kritiek na zwaar ongeval in Wippelgem, vier reizigers lichtgewond

Rond 10.30 uur deze voormiddag reed de bus van vervoersmaatschappij De Lijn achteraan in op een autotransport in de Drogenbroodstraat, in Wippelgem. De buschauffeur zat door de harde klap gekneld achter het stuur en moest door de brandweer bevrijd worden. De MUG-helikopter kwam ter plaatse en landde in een weide naast de rijbaan en vloog met het slachtoffer naar het ziekenhuis. Volgens de eerste berichten is de man er heel erg aan toe.

Op de bus zaten vier reizigers. Die raakten allen lichtgewond. Een van hen is voor verzorging afgevoerd naar het ziekenhuis. De rijbaan is door het ongeval volledig versperd tussen de R4 en de Moleneinde. Een deskundige van het parket zal nog ter plaatse komen voor verder onderzoek. De schade aan de bus en het autotransport is alvast erg groot.