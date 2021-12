Cadeauverkoop in therapiewinkel van psychiatrisch ziekenhuis Heilig Hart Ieper: "In ieder cadeau schuilt een verhaal"

Dat de cadeaubeurs vorig jaar niet kon doorgaan, vindt Nancy heel jammer. Zij was vroeger zelf patiënt bij het Heilig Hart in Ieper en is nu vrijwilliger in de therapiewinkel. De beurs heeft een gunstig effect op de mensen in een moeilijke psychische situatie. "Achter ieder stuk dat we hier verkopen, schuilt een verhaal van een persoon met een psychische kwetsbaarheid. Ook voor die mensen zelf is het leuk om te zien dat hun producten, die ze gemaakt hebben, worden verkocht en dat mensen uit de buurt daar effectief interesse in tonen."