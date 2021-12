Cannabisplantage in Geel opgerold dankzij alerte buurtbewoner

Het is belangrijk dat mensen de politie verwittigen als ze denken dat er iets niet klopt, zegt de politie. "Je kan beter een keer te veel bellen dan een keer te weinig", vertelt korpschef Dirk Van Aerschot van de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout. "Deze zaak is opgelost door een tip van een buurtbewoner. Die vond het verdacht dat de rolluiken van het huis bijna altijd naar beneden waren en dat er heel wat potgrond op het terrein was. Die signalen kunnen inderdaad wijzen op een cannabisplantage. Soms zijn er nog andere zaken die kunnen opvallen, geurhinder bijvoorbeeld of verdachte auto's".