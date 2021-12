"Naziverleden" vader achtervolgt Chileense presidentskandidaat José Antonio Kast: "Werd op zijn 18e lid van nazipartij"

Het is niet de eerste keer dat José Antonio Kast (55) geconfronteerd wordt met het verleden van zijn vader, die in Duitsland is geboren. Kast is geen nieuweling in de Chileense politiek en kreeg de voorbije jaren al meerdere keren voor de voeten geworpen dat zijn vader nazisympathiëen had.

Nu beweert het Amerikaanse persagentschap Associated Press (AP) dat zijn vader in 1942 wel degelijk lid is geworden van de Duitse nazipartij NSDAP. AP baseert zich op een document van het Duitse nationaal archief dat het in handen kreeg. Daaruit blijkt dat een 18-jarige Duitser met de naam Michael Kast op 1 september 1942 lid werd van de NSDAP.