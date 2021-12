"Eigenlijk kan het niet", aldus experten over dagvaarding van Tommelein en Peeters in zaak over terugdraaiende teller

In principe kan je als benadeelde iedereen aansprakelijk stellen die je verantwoordelijk acht, maar de vraag is: wat doet een rechter hiermee, want er is toch zoiets als ministeriële onschendbaarheid? "Ja, dat klopt", zegt Aube Wirtgen, die als hoofddocent publiek en administratief recht aan de VUB gespecialiseerd is in overheidsaansprakelijkheid. "Onze grondwet bepaalt dat ministers in principe niet kunnen worden vervolgd of aan een onderzoek kunnen onderworpen voor uitspraken die ze doen, ook op burgerrechtelijk vlak."