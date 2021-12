Dakwerker uit Koekelare bestolen: "Kiezen tussen aankoop nieuw materiaal of kerstcadeaus"

Vorige week werd er al ingebroken in 5 bestelwagens in de Veldstraat in Koekelare. Toen verdween voor meer dan 10.000 euro aan materiaal. Dakwerker Nick Van De Velde (38) was dus op zijn hoede: "Het grootste en duurste materiaal, zoals een nieuwe zaagtafel, had ik uit voorzorg al uit mijn bestelwagen gehaald. Ik woon in een smal straatje waar niet geparkeerd kan worden. De bestelwagen staat dus wat verderop in de Sterrestraat. Ik ging regelmatig eens kijken en woensdagochtend was het prijs. Er zat een groot gat in de achterdeur waarna ze een kabel konden doorknippen en het slot verwijderen. Mijn vrees werd waarheid: de hele bestelwagen was leeggeplunderd.”