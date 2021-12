Hoogtepunt van meteorenzwerm Geminiden komt eraan, maar bij ons zal je er wellicht niet veel van kunnen zien

Op wolkenloze plaatsen zouden er op het hoogtepunt 100 tot 120 vallende sterren per uur zichtbaar moeten zijn, maar dat is onder ideale omstandigheden. "Dat kan, maar dan misschien op een plaats waar je de Melkweg ziet parelen," zegt weerman Frank Deboosere.

Rekening houdend met de situatie in Vlaanderen, waar we heel wat lichtvervuiling hebben, is het normaal gezien sowieso een stuk minder. "Zelfs op een donkere plek in Vlaanderen, buiten de stad, zou 20 à 30 vallende sterren per uur al fantastisch zijn."

In andere landen zoals Australië maken liefhebbers zich intussen op voor het spotten van vallende sterren. De beste omstandigheden zijn wanneer de maan het minste fel schijnt. In Australië zou op veel plekken de maan onder moeten zijn tegen 2 uur 's morgens, met het beste kijkmoment tussen 3 en 4 uur 's nachts. Ideaal voor de spotters die het ervoor over hebben om zich dan naar buiten te begeven.