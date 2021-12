De gestolen muntschat uit Gingelom is vandaag teruggegeven aan Frankrijk

"Die man had de muntschat begraven in het terrein in Gingelom dat hij daarvoor speciaal had aangekocht, zodat hij zogezegd legaal eigenaar van de vondst werd en ze vervolgens kon verkopen", legt Marleen Martens van het Agentschap Onroerend Erfgoed uit in "De wereld vandaag".

"We hebben op het terrein onderzoek gedaan naar de kuil waarin de munten waren gevonden. En die munten bleken in de bouwvoor - de ploeglaag of de bovenste 20-30 cm - te zitten die hoogstens enkele eeuwen oud kan zijn, terwijl de muntschat bijna 2.000 jaar oud was, dus die context klopte niet. En zo bleek dat hij de munten er zelf begraven had en ze dus niet afkomstig waren uit Vlaanderen, maar uit Frankrijk", aldus Martens.

En dus brachten de Vlaamse onderzoekers hun Franse collega's op de hoogte. Vandaag is de muntschat teruggeven aan Frankrijk.