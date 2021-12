De kernuitstap, politiek schaken voor gevorderden

Die entente tussen Bouchez en De Wever is merkwaardig – waar is de tijd dat Bart De Wever Bouche “compleet onbetrouwbaar” noemde in “Terzake” –, met het grote verschil dat de N-VA op het federale niveau een oppositiepartij is, en zich dus veel meer permitteert.

Naast de beschuldiging van “omkoping” van producent Engie door minister Tinne Van der Straeten, geeft De Wever ook eerste minister De Croo een veeg uit de pan: “De Croo zit daar in de Zestien, en blijkbaar is zijn enige ambitie om daar ook elke dag wakker te worden; dit gaat maar blijven duren, tot het te laat is in het nucleaire dossier.”