Duizenden verenigingen die boete van 500 euro in de bus kregen, krijgen nog één keer uitstel

Zowat 3.500 vzw's hebben recent een boete van 500 euro in de bus gekregen omdat hun administratie niet in orde is. Ze hadden het zogenoemde UBO-register voor hun vereniging niet op tijd ingevuld.

Dat register werd in 2017 in het leven geroepen, als gevolg van Europese regelgeving. De bedoeling was dat daarin vanaf 2020 alle namen zouden staan van de natuurlijke personen die schuilgaan achter bedrijven, vzw's en stichtingen. Het gaat om een mechanisme in de strijd tegen het witwassen en de financiering van georganiseerde misdaad.