Europese Commissie wil fietskoeriers en Uber-chauffeurs automatisch als werknemers beschouwen

In de hele Europese Unie zijn al meer dan 500 digitale platforms actief die op de een of andere manier mensen aan het werk zetten. Het gaat om internationale bedrijven, maar ook om kleinschaliger nationale spelers en lokale start-ups. In die economie zijn meer dan 28 miljoen mensen als “platformwerker” aan de slag, maar tegen 2025 zouden dat er naar verwachting al 43 miljoen zijn.

Het aantal rechtszaken over het statuut van deze platformwerkers is haast niet meer te tellen. Denk maar aan de recente uitspraak van het het Brusselse hof van beroep, waardoor chauffeurs niet langer konden werken met de Uber-app.