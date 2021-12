Na 20 jaar wachten weten gedupeerde aandeelhouders Lernout & Hauspie straks welke schadevergoeding ze krijgen

Jo Lernout en Paul Hauspie verbazen eind jaren negentig de wereld met hun spraaktechnologie. Als eerste Belgische bedrijf ooit trekt L&H in 1995 naar de Amerikaanse Nasdaq. Twee jaar later kondigt het bedrijf een strategische alliantie aan met Microsoft. In 2000 neemt L&H op korte tijd twee Amerikaanse spelers over: zijn Amerikaanse concurrent Dragon en het grote Dictaphone.

Maar op 8 augustus 2000 barst de bom. Volgens The Wall Street Journal zijn veel Koreaanse klanten van L&H nepklanten. De Amerikaanse beurswaakhond SEC start een onderzoek. Eind 2000 meldt L&H zelf dat er in enkele jaarrekeningen fouten en onregelmatigheden zijn vastgesteld. Onder meer Lernout en Hauspie zelf nemen ontslag. Bijna een jaar later wordt L&H failliet verklaard en wordt het bedrijf ontmanteld. In 2010 worden onder meer Lernout en Hauspie door het Gentse hof van beroep veroordeeld tot een celstraf van 5 jaar, waarvan 2 jaar met uitstel.